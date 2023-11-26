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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.. يرغب أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مع اقتراب شهر ديسمبر،في معرفة الموعد المحدد لصرف موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  المعاشات، يوم الجمعة المقبلة، 1 ديسمبر 2023.

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معاشات شهر ديسمبر 2023

ويتم صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي  في وقت سابق،  ويستمر صرف المعاشات لمدة 6 أيام متتالية، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، 

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر

ويمكن صرف معاشات شهر ديسمبر، عبر البنوك التجارية وبنوك القرى، والبريد المصرى، ومنافذ شركة فورى، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم الصرف يومي 1 و2 ديسمبر.

الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي 3 و4 ديسمبر.

الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، يتم الصرف يومي 5 و6 ديسمبر.

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