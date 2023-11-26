جولة ميدانية لوزير العمل في مواقع عمل وإنتاج ببني سويف.. غداً

يبدأ وزير العمل حسن شحاتة ،غداً الإثنين،جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف،يستقبله خلالها المحافظ د. محمد هاني غنيم ،وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بلقاء مع السيد المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.

كما يشهد "الوزير" معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل،وتوفير فرص عمل لهن،وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة،وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

وتشمل جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل ،بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية،رائدة في مجال صناعة الخميرة،ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف،التابع لمجموعة شركات عرفة،وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل،والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

ويُسلم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل. ويَختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"،والمُقرر لها أن تنعقد بمقر جامعة النهضة،والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.



