صحة سوهاج تجري "محاكاه" لاخلاء مبنى المديرية حال حدوث طوارئ

شهد الدكتور احمد ابو هاشم الخميس تنفيذ خطة "محاكاة" إخلاء مبنى المديرية في حال حدوث طوارىء تهدد أمن وسلامة العاملين به ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات جميع الجهات المعنية بالمحافظة وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والعميد أركان حرب أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

وتم تنفيذ خطة الإخلاء كنموذج لإخلاء المبنى حال حدوث أمر طارىء يهدد أمن وسلامة من بداخله من عاملين ومترددين عليه وذلك لتدريب العاملين على تنفيذ خطة الإخلاء الموضوعة سلفاً وطرق الإخلاء الصحيحة والمتفق عليها وأماكن التجمع المخصصة.



جرت عملية الإخلاء بمتابعة إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ومسئولي الأمن بالمديرية .



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج على ضرورة وجود خطة لدى جميع المنشآت الصحية يتم تنفيذ خطواتها حال وقوع أمر طارئ يهدد سلامة العاملين والمترددين على هذه المنشآت وأن أمن وسلامة العاملين بالقطاع الصحي أحد أهم أولويات مديرية الصحة .



وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة إتباع الفحص الدائم لعناصر السلامة والصحة ومراجعة كافة أدوات العمل من قبل المكلفين بتلك الأعمال مشيدا بالتجربة العي تمت على أرض الواقع وسرعة استجابة العاملين بالمديرية لعملية الإخلاء .



