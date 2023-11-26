انقلاب سيارة ملاكي دون حدوث إصابات بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها دون حدوث إصابات وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة دون مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي / دائرة ابمركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "عبد المعز . ع . ع . ع" 36 موظف ومقيم ناحية أولاد يحيى دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ماسبق ونفى الشبهه جنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .