جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة بنهر النيل بطهطا

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة أنثى في العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسها وليس بها أي إصابات ظاهرية طافية بنهر النيل بناحية الرياينة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بناحية الرياينة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث وقوات الإنقاذ النهري المركز لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة وتبين أنها لأنثى فـي العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها ولم يعثر بملابسها علي ثمة أوراق تفيد شخصيتها ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة .





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .