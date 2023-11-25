سيارات الإسعاف المصرية تتحرك نحو غزة لاستلام 13 إسرائيليا

تحركت سيارات الإسعاف المصرية نحو قطاع غزة، مع الصليب الأحمر الدولي، لاستلام 13 محتجزا إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وتتابع مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وبدأت الأزمة بعدما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أنها لم تتسلم ما يسمى بالكشوفات لمن هم الأسيرات والأسرى الأشبال الذين تتضمنهم للهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الثاني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل.

حماس تتهم الاحتلال بخرق الهدنة في غزة

واتهمت حماس جيش الاحتلال بخرق الاتفاق وعدم الالتزام بالبنود المتعلقة باتفاق الهدنة مع إسرائيل بشأن إدخال شاحنات المساعدات.

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو إن الاحتلال لم يلتزم بمعايير الإفراج عن الأسرى وبالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.

ويأتي هذا بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة حماس ستطلق اليوم سراح 14 محتجزا مقابل إفراج إسرائيل عن 42 أسيرا فلسطينيا.