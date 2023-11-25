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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل بالمعصرة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

  تعرض شخصان للإصابة ، بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى محور كورنيش النيل فى منطقة المعصرة ، بمحافظة القاهرة.

إصابة شخصين في  حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل بالمعصرة 

كانت البداية  بتلقى الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بوقوع حادث مرورى فى المعصرة، علي الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى،  ونتج عنه الإصابات ونقلوا جميعا إلى المستشفى،  وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل جامبو باتوبيس بالتجمع 

كما تعرض  شخصان للاصابة  بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل جامبو باتوبيس نقل ركاب أعلى دائري ، بمنطقة التجمع الخامس اتجاه السلام .

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة أخطاء من الخدمات المعينة اعلى الطريق الدائري بالتجمع الخامس،  بوقوع حادث تصادم سيارة نقل حامبو بأتوبيس نقل ركاب من الخلف اثناء مرور اعلي الطريق الدائري بالتجمع الخامس اتجاه السلام.

علي الفور؛  انتقلت الأجهزة الامنية الي محل الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج وتسيير حركة السير ، وقد تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

 

 

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