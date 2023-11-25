أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، بحبس 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة حيازة 80 طربة حشيش وكميات من الأفيون، والأقراص المخدرة قبل ترويجها في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

حبس 3 من مروجي المخدرات بالقناطر الخيرية

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، وطلبت تحريات مباحث مركزحول الواقعة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إخطار من مركز شرطة القناطر بضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات، حيث تم ضبط الأول وبحوزته 45 طربة حشيش تزن 4،500 كيلو جرام ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والثاني ضبط وبحوزته 20 طربة حشيش تزن 2 كيلو جرام و500 جرام أفيون و6000 قرص مخدر لعقار ترامادول، وعدد من الطلقات ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامى وبحوزة الثالث 15 طربة حشيش تزن 1،500 كيلو جرام ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بقيامهم بالإتجار وترويج المخدرات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3،750،000 جنيه تقريبا.

حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

وفي واقعة أخري ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس شخصين متهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما اختام شعار الجمهورية ، وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت القرار السابق .

كانت البداية معلومات وردت للأجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية، تفيد قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة، ومعدة للتزوير و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

ومواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهما ، والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة,