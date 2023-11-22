إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

تعرض 5 أشخاص للإصابة، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطربمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بمنشأة القناطر

كانت البداية بتلقي بلاغ، بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان



كما تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث و بالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمد عبد المتعال، عمره 49 سنه، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الأطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته جروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.