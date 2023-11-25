إحالة أوراق المتهمة بقتل طفل "برميل المش" في الأقصر إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل إبراهيم حساني، القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل برميل المش"، إلى فضيلة المفتي، وذلك عقب مناقشة الطبيب الشرعي، والاستماع إلى الشهود الذين طلبهم دفاع الجانية، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

وكان الدفاع قد طلب الاستماع الى كل من: ضابط المباحث، وعم الطفل ابراهيم، المجني عليه، الذي أخرجه من برميل المش.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، قد قررت في وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمة فى قتل الطفل " إبراهيم سيد حساني " المشهور إعلاميا بطفل برميل المش، للمرة الرابعة، في القضية المقيدة برقم 5590 لسنة 2022، والذي تم قتله على يد زوجة خاله، وذلك عقب تغيب الطبيب الشرعي عن الحضور.

ويشار إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بقرية نجع الطويل التابعة لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام.



وعقب التحقيق تم ضبط السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

