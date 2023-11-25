كيفية استخدام العرض الشامل لخرائط جوجل

تجعل خرائط جوجل Google الوصول إلى وجهتك أسهل من أي وقت مضى، مع ميزات مثل ميزة Street View والقدرة على استخدامها على ساعتك الذكية المفضلة بنظام التشغيل Wear OS.

إنه تطبيق ضروري يتيح لك التخطيط للرحلات بثقة دون القلق بشأن الضياع، خاصة الآن مع إضافة العرض الشامل.

يتيح لك Immersive View، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، استكشاف الأماكن الشهيرة كما لو كنت هناك. يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد من صور مسطحة للمعالم والمطاعم والمباني الشهيرة الأخرى. تقوم Google أيضًا بطرح العرض ثلاثي الأبعاد للتنقل، والذي يجب أن يكون متاحًا للمستخدمين في مدن معينة. يوضح هذا الدليل بالتفصيل كيف يمكنك استخدام Google Maps Immersive للتنقل بشكل أفضل.

ما تحتاج لمعرفته حول العرض الشامل لخرائط Google

يستخدم برنامج Immersive View رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لدمج مليارات من صور Street View والصور الجوية معًا في نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم. يمنحك هذا تجربة متعددة الأبعاد، مما يتيح لك معاينة ممرات الدراجات والأرصفة والتقاطعات والمزيد.

على الرغم من أن ميزة العرض الشامل قد تبدو مشابهة لميزة خرائط الواقع المعزز من Google والتي تسمى Live View، إلا أنها تعمل بشكل مختلف. يستخدم Live View كاميرا هاتفك لمساعدتك في البقاء على المسار الصحيح. يتيح لك العرض الشامل التحليق فعليًا فوق موقع ما للتعرف على حركة المرور ومدى انشغاله.

هناك اختلاف آخر بين العرض الشامل والعرض المباشر وهو قدرة الأول على رؤية المستقبل. يحتوي العرض الشامل على شريط تمرير زمني يتيح لك رؤية كيف يبدو الموقع في أوقات مختلفة من اليوم أو في ظروف الطقس المختلفة.

اعتبارًا من نوفمبر 2023، ستكون ميزة Immersive View متاحة أثناء القيادة والمشي وركوب الدراجات، ولكن في 15 مدينة فقط. المدن المدرجة هي أمستردام وبرشلونة ودبلن وفلورنسا ولاس فيجاس ولندن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل وطوكيو والبندقية.

كيفية استخدام العرض الشامل في خرائط جوجل

يمكنك استكشاف أماكن جديدة باستخدام العرض الشامل في خرائط Google، ولكن فقط إذا كانت تقع في إحدى المدن الـ 15 المدعومة. ويمكنك استخدام الميزة على أجهزة Android وiOS. نحن نستخدم هاتف Android في هذا البرنامج التعليمي.

افتح خرائط جوجل.

اضغط على شريط البحث في الأعلى وابحث عن معلم في إحدى المدن المدعومة. على سبيل المثال، برج إيفل.

اضغط على بطاقة العرض الشامل من القائمة المنبثقة الموجودة أسفل الشاشة.

استكشف الموقع كما تفعل عادةً على خرائط Google وStreet View.

اضغط على أيقونة الوقت والطقس في الأسفل لترى كيف يبدو الموقع في أوقات مختلفة من اليوم. كما يعرض توقعات الطقس للأيام القليلة القادمة. قم بالتمرير إلى اليسار واليمين على شريط التمرير الموجود بالأسفل لرؤية المشهد يتغير مع تغير الطقس على مدار اليوم.

يتيح لك العرض الشامل القيام بجولة في المنشأة من الداخل، على الرغم من أن هذه الوظيفة تقتصر على عدد قليل من المواقع. عندما تكون داخل مبنى، تحصل على عصا التحكم للتنقل في المكان. اسحبه لأعلى أو لأسفل للتحرك للأمام أو للخلف.

كيفية استخدام العرض الشامل لخرائط جوجل أثناء القيادة

يعرض لك العرض الشامل على خرائط Google كيف يبدو مسارك قبل بدء رحلتك، بما في ذلك ممرات الدراجات والأرصفة والتقاطعات ومواقف السيارات. تتوفر هذه الميزة لاتجاهات القيادة والمشي وركوب الدراجات. كما يوضح لك كيف ستكون حركة المرور في أوقات مختلفة من اليوم.

بدأت جوجل في طرح الميزة في 15 مدينة مدعومة، وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين حتى الآن. من المحتمل أن يتم الطرح على مراحل، بحيث يمكن لبعض المستخدمين استخدام الميزة قبل الآخرين.

افتح خرائط جوجل.

ابحث عن وجهتك من شريط البحث في الأعلى.

حدد وجهتك من النتائج، ثم اضغط على الاتجاهات في الزاوية السفلية اليسرى.

اختر وسيلة النقل (القيادة، ركوب الدراجات، أو المشي).

إذا كانت ميزة العرض الشامل متاحة، فسترى زرًا لتشغيلها. قم بمعاينة كل خطوة من رحلتك من خلال النقر على الزر. قد يستغرق تحميل المعاينة بعض الوقت نظرًا لأنه يتم بثها من السحابة. إذا لم تجد الزر، فتحقق لاحقًا.