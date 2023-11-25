15.8 مليار جنيه إجمالى القيمة السوقية للشركات المطروحة فى 2023

8 شركات مقيدة ومتداولة

شهدت البورصة المصرية خلال عام 2023 قيد وتداول 8 شركات بالسوق الرئيسى، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2023 بواقع 4 شركات بالسوق الرئيسى، ومثلها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغ إجمالى رأس المال المصدر للشركات 1.25 مليار جنيه، وذلك مقابل شركة واحدة فقط خلال عام برأس مال مصدر 115.4 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.

شملت قائمة الشركات المقيدة والمتداولة بالسوق الرئيسى «إيه كابيتال القابضة» برأس مال 270.8 مليون جنيه، وقيمة سوقية 467 مليون جنيه بنسبة تغيير 72%، طاقة عربية، برأس مال 676 مليون جنيه، وقيمة سوقية بنحو 14.7 مليار جنيه، وبنسبة تغير 2058%، وبورسعيد لتداول الحاويات برأس مال 164 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات برأس مال 200 مليون جنيه، مقابل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال العام الماضى 2022، برأس مال 115 مليون جنيه، ورأس مال سوقى بنحو 1.4 مليار جنيه، بنسبة تغيير 1135%.

كما ضمت الشركات المقيدة والمتداولة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى برأسمال 56 مليون جنيه، وقيمة سوقية 341.6 مليون جنيه بمعدل تغيير 510%، وديجتايز للاستثمار والتنمية برأسمال 12 مليون جنيه، ورأس مال سوقى 125 مليون جنيه بمعدل تغيير 941%، وفتنس برايم للأندية الصحية برأس مال 66.2 مليون جنيه، وقيمة سوقية 307 ملايين جنيه، 363%، والمستودعات المصرية العامة برأس مال 25 مليون جنيه، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركات المطروحة عام 2023 نحو 15.8 مليار جنيه.

تعتبر قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة مساهمة فى الاقتصاد الوطنى، ويسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تنمية سوق المال، بالتطوير المستمر، واستقطاب شركات جديدة للقيد والتداول فى البورصة.