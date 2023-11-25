الهند تحذر فيسبوك ويوتيوب

ذكر تقرير أن الحكومة في الهند حذرت شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب، لتذكير المستخدمين بأنه محظور نشر محتوى مزيف ومحتوى ينشر الفحش أو المعلومات المضللة.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن وزير تكنولوجيا المعلومات في الهند راجيف شاندراسيخار نقل التحذير في اجتماع مغلق.

اجتمعت الحكومة وشركات الإنترنت الكبرى حيث تم منحهم مهلة أسبوع لتحديث شروط الاستخدام الخاصة بهم والتي لم يتم تحديثها على الرغم من قواعد 2022 التي تحظر المحتوى "الضار" للأطفال أو الفاحش أو "الذي ينتحل شخصية شخص آخر".

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات في الهند أشوينين فايشناو أيضًا إن الحكومة تعمل أيضًا على وضع لوائح لمعالجة مشكلة التزييف العميق – وهي وسائط (فيديو / صورة) يتم التلاعب بها رقميًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامها لنشر معلومات مضللة.



ماذا قال وزير تكنولوجيا المعلومات في الهند عن فيسبوك ويوتيوب



وقال شاندراسيخار إنه يجب على فيسبوك ويوتيوب رفع مستوى الوعي بالقواعد من خلال تذكير المستخدمين في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول بأنه لا يمكنهم نشر مثل هذا المحتوى وإصدار تذكيرات. ونقل عن المصدرين قوله إنه بخلاف ذلك فإنه سيصدر توجيهات تجبرهم على القيام بذلك

بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن هذا مطلب “غير قابل للتفاوض” للحكومة، على حد قول أحد المصادر. قال Chandrasekhar مؤخرًا إن جميع المنصات وافقت على مواءمة إرشادات المحتوى الخاصة بها مع القواعد الحكومية.

أبلغ شاندراسيخار أيضًا المنصات أنه سيتم ترشيح ضابط القاعدة السابعة الذي سينشئ منصة حيث سيتمكن المواطنون من لفت انتباه الحكومة إلى إشعاراتهم أو ادعاءاتهم أو تقاريرهم المتعلقة بانتهاك القانون من قبل المنصات.

"سيأخذ ضابط القاعدة السابعة معلومات المنصة الرقمية ويستجيب وفقًا لذلك. وأشار الوزير إلى أنه "لذا، سنجعل من السهل جدًا على المواطنين الإبلاغ عن انتهاكات القانون من خلال المنصات إلى الحكومة".

كما أثار رئيس الوزراء ناريندرا مودي قضية التزييف العميق في الأيام الأخيرة. خلال قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، سلط مودي الضوء على مخاطر التزييف العميق ودعا إلى التعاون العالمي بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي.