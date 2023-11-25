اقرأ بالوفد.. عبدالسند يمامة: الحرب الإسرائيلية تكشف عنصرية المجتمع الدولي
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الحرب الإسرائيلية تكشف عنصرية المجتمع الدولي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ــ المبادرة الإنسانية محاولة جادة لعرقلة حرب الإبادة والنازيين الجدد
ــ عبور 250 فلسطينيًا ودخول أكبر قافلة مساعداتا إلى غزة
ــ دكتور وجدي زين الدين يكتب: حزب الوفد لاعب رئيسي في السباق الرئاسي
ــ إسرائيل تفرج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا والمقاومة تطلق سراح 24
ــ عبدالسند يمامة: 4 أيام لا تكفي لإنقاذ المصابين وإزالة آثار العدوان وانتشال آلاف الجثث