السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد.. عبدالسند يمامة: الحرب الإسرائيلية تكشف عنصرية المجتمع الدولي

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الحرب الإسرائيلية تكشف عنصرية المجتمع الدولي".

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ــ المبادرة الإنسانية محاولة جادة لعرقلة حرب الإبادة والنازيين الجدد

ــ عبور 250 فلسطينيًا ودخول أكبر قافلة مساعداتا إلى غزة

ــ دكتور وجدي زين الدين يكتب: حزب الوفد لاعب رئيسي في السباق الرئاسي

ــ إسرائيل تفرج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا والمقاومة تطلق سراح 24

ــ عبدالسند يمامة: 4 أيام لا تكفي لإنقاذ المصابين وإزالة آثار العدوان وانتشال آلاف الجثث

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