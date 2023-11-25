إطلاق مشروع «مؤشر صحة مصر» لتوحيد قياس جودة الرعاية بالمستشفيات

أطلقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشروع «مؤشر صحة مصر» لتوحيد وقياس مؤشرات جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات فى عدد من القطاعات الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة أهمية هذا المشروع، والذى سيتيح القياس الدورى لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة لضمان التحسين المستدام، ويساهم فى الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHARليست غاية فى حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر، وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسى للجانب الرقابى على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة، والذى يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد «جهار» GAHAR.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الخبراء لإطلاق المشروع بحضور دكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ونخبة من خبراء الجودة من مختلف قطاعات الصحة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تحديد ٢٦ مؤشراً أجمع المشاركون على أن تكون لهم الأولوية فى التطبيق لما لها من أثر فعّال ومباشر على مكونات الخدمة الطبية داخل المستشفيات.

وأضاف أن هذه المؤشرات انقسمت إلى أربع مجموعات: الأولى لقياس مدى تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والإقلال من الهدر فى الأدوية والمستلزمات الطبية، وخُصصت المجموعة الرابعة من هذه المؤشرات لقياس مدى رضاء كل من المرضى ومقدمى الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات.

ولفتت إلى أهمية الشراكة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها واستدامة تطبيق المشروع بعد الاعتماد للاستفادة من ثماره وتوظيفها فى السياسات الصحية المستقبلية، واستعرضت عددا من المشروعات القائمة، والتى تتبناها المنظمة فى المجال الطبى ويمكن ربطها بمشروع «مؤشر مصر» على رأسها: قياس الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ومبادرة الحوكمة السريرية التى تم توقيعها بالأقصر فى مارس ٢٠٢٢ بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل.

شارك بحضور الاجتماع الذى أقيم بالقاهرة من جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذى للهيئة، وكل من د. السيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د. وائل الدرندلى، د. خالد عمران، د. إيمان الشحات، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، ود.رانيا حسني، مدير عام اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية ومدير المشروع، ود.الشيماء عبدالفتاح، مدير عام إدارة التدريب للغير، د.رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفنى، د. ولاء أبوالعلا، مدير عام إدارة أبحاث وتطوير المعايير، د. أحمد المصرى، د. آية شاكر، د. آية عبدالحليم، أعضاء إدارة اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، د.هبة حسام ود. سماح العزب، أعضاء الإدارة العامة للمكتب الفنى. كما شارك فى مناقشات المؤشرات القومية للجودة والتى استمرت على مدار يومين، نخبة من خبراء الجودة بمنظمة الصحة العالمية على رأسهم د. ريهام الأسدى مستشار سلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية، ود. زكريا عبدالحميد، مستشار المتابعة والتقييم، ود. أميرة حجازى، ود. نهى القارح ود. أحمد سرور، مسئولى الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية بمصر، إلى جانب الخبراء من مسئولى الجودة بمختلف قطاعات الصحة المصرية وهم: د. صافيناز إسماعيل، وزارة الصحة والسكان، د. مروة طه، هيئة الرعاية الصحية، د. داليا محمد السعيد، هيئة التأمين الصحى، د.داليا عبدالحميد ود. ياسمين النعماني، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، د. محمد كمال، هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد خليفة، مجموعة مستشفيات كليوباترا، د. إبراهيم اللقاني، مستشفيات السعودى الألمانى، د. أحمد صفوت، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، د. أحمد حداد، مستشفى د. مجدى يعقوب للقلب بأسوان، د. نسرین متارد ود. محمد فودة، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، د. هند حلاوة، مستشفى وادى النيل، د. نجلاء الراوى ود. منى سمير، مستشفى مصر للطيران، د.سارة إبراهيم، مستشفيات جامعة عين شمس، دينا عبدالعظيم، مستشفيات أندلسية، د.رشا المليجي، المركز الطبى لسكك حديد مصر، د.نيفين حلمى، المركز الطبى الجديد، د. جاكلين يوسف، مستشفى الناس، د. فاطمة على، معامل البرج والمختبر.