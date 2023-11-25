رئيس أزهر سوهاج يتفقد عددا من البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، عددًا من البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد، حيث قام فضيلته بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة المدربين والمتدربين.



وخلال زيارته دعا رئيس المنطقة المتدربين لطرح تساؤلاتهم والعقبات التي تواجههم في عملهم ومحاولة الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، مشيرًا إلى حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات العاملين به بصفة مستمرة.

وتنظم إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى، برامج تدريبية لتنمية مهارات مسؤولي المالية ومسؤولي العهد بالمعاهد و معلمي الصف السادس الابتدائي بتخصصات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية على المنهج الجديد.

جدير بالذكر أن إدارة التدريب تنفذ تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي للأسبوع الثالث على التوالي.



وفي ذات السياق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم السبت، المعلمين المشاركين بأعمال فنية في المعرض الفني الأول بجنوب الصعيد، حيث قام فضيلته بتسليمهم شهادات تقدير، معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة في المشاركة في أعمال المعرض، ودعاهم إلى مواصلة الاجتهاد لرفع اسم المنطقة في المقدمة دائمًا.



وشارك من معاهد سوهاج الأزهرية بمجموعة متميزة من الأعمال الفنية والمجسمات الدكتورمحمود ماهر، موجه عام التربية الفنية والأستاذة منى عبد المجيد، والأستاذة ليلى فرغل، والأستاذ ياسر علاوي، والأستاذ عبد الله أبو السنون، والأستاذة سمر عبد العال، والأستاذة هند ربيع.



جدير بالذكر أن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين أُقيم لأول مرة بجنوب الصعيد بمكتبة مصر العامة بمنطقة الأقصر الأزهرية، وضم أربع مناطق أزهرية وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.



وفي سياق متصل اختتمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات مسابقة «الملتقى الفكري» لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».‏

ونظمت إدارة رعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد جمال، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 نوفمبر2023م بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث اختتمت اليوم بطلاب المرحلة الثانوية بمعاهد البنين.

ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏