ضحايا ومصابين .. وقوع حادث مروع على طريق الكورنيش بحلوان

قال مصدر أمني إن طريق الكورنيش بمنطقة حلوان ،قد شهد حادث مأساوي ،مذ قليل ، إثر تصادم 4 سيارت ملاكي وميكروباص ، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية لمكان الواقعة وتم رفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق ،ونقل المصابين للمستشفي.

تفاصيل الحادث كان بورود إشارة من النجدة عمليات المرور بالقاهرة، وقوع حادث تصادم سيارات ووقوع ضحايا، في منطقة المعصرة طريق الكورنيش بحلوان .

انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية تم الدفع بسيارت الاسعاف والأوناش المرورية لمحل البلاغ، وتمت عملية نقل المصابين إلي المستشفي العام.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عصابةةلترويج العملات الاجنبية المزورة في منطقة المقطم، واستغلالهم لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد زبائنه وصخاياهم،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم، من طالب مقيم بمحافظة الجيزة،يفيد بتضضره من شخص تعرفه عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت.