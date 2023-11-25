إزالة فورية ل4 حالات تعد بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بمركز قنا، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شاذلي البرنس نائب المدينة، رزق سكرتير القرية، من تنفيذ عدد ٤ حالات إزالة بمساحة ٤٥٦ متر أرض أملاك دولة ، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية دندرة.

وأكد العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ الإزالات الفورية، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكل حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكل أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.