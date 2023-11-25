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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة طفل فلسطيني بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب طفل، اليوم السبت، بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال غرب نابلس.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلا (11 عاما)، أصيب بشظايا الرصاص الحي بمنطقة البطن وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر محلية في القرية، إلى أن أهالي القرية هبوا للتصدي لاقتحام المستعمرين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة "المنتشرة" التابعة لأراضي القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي سياق متصل قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتزي هاليفي، إن الجيش سيعاود قصف قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، وذلك بهدف تفكيك حركة حماس.

وادعى في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس العبرية، مساء السبت، أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث في غزة، لولا الضغوط التي مارسها الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجيش يستغل فترة التهدئة في التعلم وتجهيز القدرات، معقبًا: لدينا التزام بالقتال والمخاطرة بحياتنا حتى يتمكن المختطفون من العودة والعيش في منازلهم بأمان.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين.

وذكر أن الأمر يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، موضحًا أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة.

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