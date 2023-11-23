قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيًا من داخل سيارة إسعاف.. شاهد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا فلسطينيًا من داخل سيارة إسعاف في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد محاصرة مستشفى الشهيد ثابت ثابت فجر اليوم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق وجود المصاب داخل سيارة الإسعاف وبجانبه جندي إسرائيلي يجري اتصالًا، كما يحيط بالسيارة مجموعة من الجنود المسلحين.

وفي نهاية الفيديو يتقرر إنزال المصاب من سيارة الإسعاف، ويتم جر النقالة التي وضع عليها باتجاه عربة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية، فجر الخميس، عمليات اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية، واشتباكات عنيفة بعد تصدي الفلسطينيين لها.

واُستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة ومخيم طولكرم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وسط اندلاع مواجهات.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة منذ 4 أيام، وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون آليات عسكرية إسرائيلية تسير في شارع رئيسي بالمدينة رافعة أعلامًا إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاقتحام تم بقوة كبيرة من الجهتين الغربية والجنوبية، حيث تمركزت القوات في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، حسبما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.



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