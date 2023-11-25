غدًا.. قافلة طبية مجانية بمدينة العمال في المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأحد ٢٦ نوفمبر الجارى 2023، قافلة طبية علاجية مجانية بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ولجميع المواطنين في أماكنهم، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة)، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.