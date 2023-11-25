" غازبروم " تسجل رقماً قياسياً جديداً لإمدادات الغاز اليومية للصين

أكدت شركة " غازبروم " الروسية، أن طلب الجانب الصيني للحصول على إمدادات الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" تجاوز في 23 نوفمبر الجاري، الالتزامات التعاقدية اليومية.

الغاز

وأكدت شركة " غازبروم " الروسية ، في بيان، أن الجانب الروسي قام بتسليم جميع الكميات المطلوبة وسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وأشارت شركة " غازبروم " الروسية إلى أن الإمدادات تتم بموجب اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، وفق وكالة "تاس" الروسية.

نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك

ألكسندر نوفاك

والأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن إمدادات الغاز الروسية إلى الصين ستصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً في المستقبل ، بحسب الاسواق العربية.

وقال نوفاك خلال جلسة حكومية في مجلس الاتحاد الروسي: "بحلول نهاية هذا العام نخطط للوصول إلى 22 مليار متر مكعب، وسنصل إلى (إمدادات) الطاقة الكاملة بسعة 38 مليار متر مكعب في عام 2025، ويجري تنفيذ مشروع طريق آخر في الشرق الأقصى لنقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز، ويتم العمل على مشروع "قوة سيبيريا-2"، والذي سيمر عبر منغوليا، بسعة 50 مليار متر مكعب، وبالتالي سيصل الحجم الإجمالي للإمدادات في هذا الاتجاه إلى حوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز".

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الحجم الإجمالي لإنتاج الغاز في روسيا سينخفض في عام 2023 إلى 642 مليار متر مكعب من 673.8 مليار متر مكعب في العام السابق.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة " غازبروم " الروسية ، أليكسي ميلر، في وقت سابق، أن صادرات روسيا من الغاز إلى الصين في نهاية عام 2022 وصلت إلى 15.5 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، وفي السنوات القادمة، سيصل إجمالي صادرات "غازبروم" إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا (وذلك يرجع لتنفيذ مشروع إمداد الغاز للصين عبر طريق "الشرق الأقصى")، ومع مراعاة خط أنابيب الغاز العابر عبر منغوليا، سيصل إلى ما يقرب من 100 مليار متر مكعب سنوياً.