السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحكومة الروسية تعرب عن ثقتها بقرب التوصل لاتفاقيات لبدء تنفيذ مشروع مركز الغاز التركي

ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك

 

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاقيات لبدء تنفيذ مشروع مركز الغاز التركي، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الشركات الروسية والتركية هذا المركز.

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وقال نوفاك  في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الإخبارية اليوم السبت أن وفدا تركيا يخطط لزيارة مدينة سان بطرسبرج الروسية، حيث سيتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن بدء تنفيذ مشروع مركز الغاز في المستقبل القريب، منوها بأنه يجري حاليا الاتفاق على خارطة طريق.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن  عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبتمبر الماضي بمدينة سوتشي الروسية - أن بلاده تعتزم إنشاء مركز للغاز في غرب تركيا. 

 

وقال أردوغان: "على غرار المركز المالي في اسطنبول، لدينا خطة لإنشاء مركز للغاز الطبيعي مماثل للمراكز الموجودة في لندن وهامبورج، وسنناقش هذه الخطة مع روسيا". 

 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في أكتوبر الماضي - أن مركز الغاز في تركيا سيكون منصة إلكترونية لتداول الغاز في القارة الأوروبية، لافتا إلى أن الجميع مهتم بهذا المشروع.

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