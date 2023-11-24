نصائح للنجاة من حوادث الغاز المميتة

حوادث الاختناق بالغاز… مع بداية فصل الشتاء، تبدأ الوفاة بالغاز فى الظهور مجدداً، أى الاختناق بالغاز، بسبب السخانات، المولد الأول لأول أكسيد الكربون.

ويعتبر انتشار بخار الماء في الاستحمام يسبب الاختناق والوفاة، اضافة الى أنه يؤدى لتراكم غاز أول أكسيد الكربون المتسرب في مجرى الدم، وهو غاز بلا رائحة يؤدى لفقدان الوعى بلا مقدمات مما يتسبب في حدوث خلل بالقلب والمخ، والشعور بضيق في التنفس، والإحساس بفقدان التوازن والغثيان.

طرق النجاه لمنع الوفاة بالاختناق أثناء الاستحمام:-

-عدم استخدام أي مدفأة قائمة على الاحتراق في مكان مغلق

- التأكد من سلامة شعلة ومدخنة سخان الغاز المتواجد في الحمام

-ضرورة فتحة تهوية في السخان

-ترك نافذة الحمام مفتوحة أو تركيب شفاط

-يجب نقل المريض للطبيب المختص فورا لعمل الإسعافات الأولية.