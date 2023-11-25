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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم بطائرة مسيرة روسية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف وفقاً لما قاله مسئولون إنه أكبر هجوم بطائرة بدون طيار روسية في الحرب يوم السبت، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص مع إيقاظ السكان عند شروق الشمس بسبب دوي الدفاعات الجوية والانفجارات.

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وبدأ الهجوم في مناطق مختلفة من كييف في الساعات الأولى من صباح السبت، مع ظهور المزيد من الأمواج مع شروق الشمس. 

واستمر التحذير من الغارة الجوية 6 ساعات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في البداية إن 71 طائرة من أصل 75 طائرة تم إسقاطها، لكنها عدلت بعد ذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى 74.

وقال المتحدث باسمها على شاشة التلفزيون إن 66 طائرة من تلك الطائرات أسقطت فوق كييف والمنطقة المحيطة بها.

 وفي سياق متصل أفاد وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف اليوم السبت، بأن الخطوط الجوية الروسية خسرت 76 طائرة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا الاتحادية.

وقال سافيلييف  وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية فوجئنا عندما أرادوا الاستيلاء على الطائرات، فقدنا بشكل غير متوقع 76 طائرة ركاب كانت إما في مواقف فنية، أو على وشك القيام ببعض الرحلات الجوية، وتم الاستيلاء عليها بكل بساطة"، مشيرا إلى أن 1167 طائرة ركاب تستخدم حاليا في روسيا.

جدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية والأوروبية حجبت الطائرات الروسية، على مدى أكثر من عام، أي وسيلة اتصال مع صانعي الطائرات وشركات الصيانة والعديد من الموردين للأجزاء الرئيسية للطائرات بهدف إجراء الصيانة الدورية.

 

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