عاجل.. هيئة الأسرى ليس لديها أى معلومات عن هوية المحررين الفلسطينيين

لم تتسلم هيئة شئون الأسرى والمحررين ما يسمى بالكشوفات لمن هم الأسيرات و الأسرى الأشبال الذين تتضمنهم للهدنة الإنسانية في قطاع غزة في يومها الثاني، وذلك حسبما أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام سجن عوفر بالضفة الغربية.

وأضافت أنه لا توجد أي إشارات أو علامات تدل على أن الأسيرات الآن هم في سجن عوفر، والآن فقط هيئة شئون الأسرى والمحررين عقدت عصر اليوم مؤتمرًا صحفيًا نوهت بأنه لا توجد أي معلومات نكتشف من خلالها الأسرى أو الأسيرات الذين تتضمنهم الكشوفات، وجاء ذلك خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت أن جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بأن هناك من يريد أن يتسلمهم من مدينة أريحا ورفضت هيئة شئون الأسرى والمحررين وقالت إن الاستقبال سيكون من بلدة بيتونيا.

وكانت أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم في صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية.

بيان عاجل من القاهرة الإخبارية بخصوص الأسرى

وعلق حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على كيفية إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟، إنه قد تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق سراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عاما.

وأضاف “عصفور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة أسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم، لافتًا إلى أن المواصفات يضعها كل طرف ويتم تبادلها عبر القناة المصرية القطرية للتفاهم على الصيغة النهائية.