وجه الدكتور محمد عبده شيخ الوفديين، وعضو الهيئة العليا، تحية لأبطال غزة وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وفي كل مكان، لافتا إلى أن يوم 7 أكتوبر كان يوما حافلا في تاريخ الأمة الفلسطينية والشعب العربي.

وأشار محمد عبده إلى أنه بالهدنة يتحقق أمل الشعب الفلسطيني بدولة مستقرة عاصمتها القدس، مضيفا أنه بهذه المناسبة قد نختلف في بعض سياسات الدولة أو نتفق معها، ولكننا نؤيد الموقف الحاسم للقيادة السياسية من تعاملها مع القضية الفلسطينية، رافضا تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

محمد عبده يطالب الدكتور عبد السند يمامة بالاهتمام بمجال السياحة

وتمنى الدكتور محمد عبده أن تعود أرض فلسطين لشعبها، موضحا أن برنامج الدكتور عبد السند يمامة ضمنها الملفات والمشاكل التي يعاني منها الشعب المصري، مثل التعليم والاقتصاد.

محمد عبده: يجب التعامل مع السياحة كصناعة

وطالب من الدكتور عبد السند أن يفسح المجال للسياحة، وضرورة التعامل معها كصناعة، لأنها مخرج مهم للخروج من عثرة الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها قد تدر دخل كبير حوالي 100 مليار دولار سنويا.