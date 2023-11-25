أسعار الذهب العالمية تتخطى 2000 دولار وسط ضعف الدولار الأميركي

صعدت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد رهانات المحللين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ما أدى إلى انخفاض الدولار.

أسعار الذهب

وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى نحو 0.56% لتصل إلى مستوى سعر 2002.85 دولار للأونصة، فيما زاد المعدن الأصفر بنسبة 1.15% هذا الأسبوع.

كما صعدت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بما يصل نسبته نحو 0.5% لتصل إلى مستوى سعر 2003 دولار للأونصة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.

وسجل مؤشر الدولار ثاني انخفاض أسبوعي متراجعا 0.5%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل تتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2790 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3188 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2922 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2391 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1860 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1594 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1195 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2003 دولارات للأوقية.