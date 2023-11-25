أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) فى منتصف التعاملات، اليوم السبت 25 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2790 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2790 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3188 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2922 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2391 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1860 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1594 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1195 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2003 دولارات للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.27 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.34 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 181.09 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.85 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,510.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,513.88 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.60 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 633.82 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,255.57 ريال سعودي.