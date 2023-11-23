تقلبات حادة في أسعار الذهب وعمليات بيع كبيرة من المواطنين

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات السعرية على مدار الأيام الأخيرة، بينما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، بفعل ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تشهد حالة من التقلبات السعرية بين الارتفاع والانخفاض بالأسواق المحلية، حيث افتتح سعر جرام الذهب تعاملات اليوم عند مستوى 2735 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2725 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2750 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين لتسجل 1992 دولارًا.



وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3143 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2357 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1834 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22000 جنيه.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 65 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2800 جنيه، وارتفع إلى مستوى 2810 جنيهات، وتراجع لمستوى 2715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2735 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 9 دولارًات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1999 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.



وتوقع، إمبابي، تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توجه كبير من المواطنين للبيع، لا سيما أنهم يعلمون جيدًا أن الأسعار الحالية أعلى نقطة، بجانب أن كسرها ليس من السهل خلال هذا الوقت.



ولفت إلى أن السوق يشهد عمليات بيع كبيرة من المواطنين للاستفادة من الأسعار، لا سيما من اشترى في مستويات عالية سابقة، ومنهم سيقوم بالشراء مرة أخرى حينما تتراجع الأسعار، حيث سيسهد السوق تراجعًا خلال اليومين المقبلين مع زيادة المعروض، بجانب مزيد من التراجع مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي أو استقراره.