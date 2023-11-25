وائل فرحات : قطاع المقاولات يشهد تحديات العام المقبل

توقع وائل فرحات رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس للمقاولات تراجع حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار خامات البناء والتشييد وان القطاع سيشهد العديد من التحديات العام المقبل ٢٠٢٤.

واضاف ان شركات المقاولات ستدخل العام الجديد وهى مثقلة بالأعباء على غرار ما شهدته خلال العام الجارى، خاصة بعد أزمة نقص السيولة و ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار مواد البناء فضلا عن تأخر صرف المستحقات المالية المتأخرة .

وأكد فرحات ان الطفرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كانت بسبب الزخم الشديد للمشروعات فى ظل خطة التنمية العمرانية التى نفذتها الدولة، ومن المتوقع أن يعود القطاع للنمو بمعدله الطبيعى بل اقل نظراً للأسباب السابقة وسيحدث تباطؤ. فالقطاع يشهد فائضًا كبيرًا من حيث صناعة المقاولات، ومن الضروري استهداف الاسواق الخارجية ودعم المنتج المحلي