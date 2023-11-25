روسيا تعلن تسليم 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، تسليم دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تقدر بـ15 طنا.

وذكرت الوزارة أن "رحلة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم 15 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة عبر الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت أن ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري استلمت الشحنة في مصر، وسيتم إعادة توجيهها إلى سكان قطاع غزة، مضيفة أن المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وحليبا صناعيا ومنتجات للعناية الشخصية وأغطية أسرة.