السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وصول 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية للعريش لنقلها لغزة

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بوصول 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

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حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

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حزب المؤتمر: دخول أكبر دفعة مساعدات تأكيدًا على نجاح مصر في دعم فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

إدخال 200 شاحنة مساعدات

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق “تحيا مصر”.

الجريدة الورقية