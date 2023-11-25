برشلونة يتعثر أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

نجح رايو فاليكانو في الخروج متعادلًا بهدف لمثله أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، في المباراة التي شهدها ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.



جاء هدف التقدم لرايو فاليكانو عن طريق أوناي لوبيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 82 من خلال فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة، يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 31، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز الثامن ب 19 نقطة.



في سياق متصل، يرغب تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، في وضع نظامًا، وذلك من أجل الحد من إصابات اللاعبين وإضاعة الوقت في السفر.

طالب مدرب برشلونة بضرورة إدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبا بتوقف دولي واحد سنويا من أجل توفير الوقت الضائع في السفر والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.

وكان تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، قد أصيب خلال الأسبوع الماضي خلال تدربه مع منتخب ألمانيا.

بينما تعرض لاعب الوسط الإسباني الدولي جافي للإصابة بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فايكانو يوم السبت.

وقال تشافي: إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي يتسبب في الكثير من الإصابات.