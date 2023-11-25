نيوكاسل بالقوة الضاربة أمام تشيلسي

كشف الجهاز الفني لنيوكاسل عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل نيوكاسل أمام تشيلسي



حراسة المرمى: نيك بوب.



خط الدفاع: تينو ليفرامينتو، شار، جمال لاسيليس، كيران تريبير.



الوسط: كاسيو دي ليرا، رودريجيز مورا، لويس مايلي.



الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.

ترتيب تشيلسي ونيوكاسل

يأتي نيوكاسل في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحل في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة تشيلسي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ويسعى نيوكاسل لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 0-2 أمام بورنموث في الجولة الماضية.

فيما يريد البلوز استغلال أداء الفريق في المواجهة المثيرة أمام السيتي التي انتهت بالتعادل 4-4، ليستفيق الفريق في محاولة لإعادته إلى المربع الذهبي.