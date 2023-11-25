السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

صلاح واكنجي
صلاح واكنجي

حسم التعادل الإيجابي قمة ليفربول ومانشستر سيتي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

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شاهد بالفيديو..هدف أرنولد في شباك مانشستر سيتي بصناعة محمد صلاح

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تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح يقود مثلث الرعب

أحرز هالاند الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد تسديدة سكنت الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي.

هالاند 

 

وفي الشوط الثاني تمريرة من محمد صلاح إلى ترينت ألسكندر أرنولد الذي يسددها في شباك السيتي ليعدل النتيجة في الدقيقة 80.

أرنولد 

 

موقف مانشستر سيتي وليفربول في جدول الترتيب بعد قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وليفربول

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة في وصافة البريميرليج.

 

 

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