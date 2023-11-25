تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح يقود مثلث الرعب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للصدام المرتقب أمام نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، التي يحتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتي.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجل فان دايك - ماتيب - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسولاي - جونز.

خط الهجوم: ديجو جوتا - دراوين نونيز - محمد صلاح.

تشكيل ليفربول الرسمي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي:

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول، عصر اليوم، على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

تذاع مباراة مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، عصر اليوم، بالجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 1.