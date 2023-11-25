رسالة دكتوراه تناقش أثر آليات الحوكمة على تحسين جودة القرارات الإدارية

حصلت أميرة إبراهيم كاظم، على درجة الدكتوراه المهنية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان المصرية، والتي جاءت تحت عنوان "دور آليات الحوكمة في تحسين جودة القرارات الإدارية".

ركزت رسالة البحث على أثر آليات الحوكمة على تحسين جودة القرارات الإدارية، وذلك بالاعتماد على المنهج الاستنباطي في تناول الإطار النظري لكل من حوكمة المؤسسات وجودة القرارات الإدارية، كذلك الاعتماد على المنهج الاستقرائي من خلال الأساليب الإحصائية لعينة عشوائية بسيطة مكونة من عدد 219 مفردة من مجتمع العاملين بالمؤسسات المالية.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد حسين أحمد، مشرفاً ورئيساً، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور صلاح الدين اسماعيل عضواً، أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات بالكلية، والدكتور أيمن إبراهيم حسن عضـواً، نائب مدير ببنك مصر.

وخلص البحث إلى وجود علاقة طردية قوية دالة إحصائيا لأثر كل من آلية مجلس الإدارة والتدقيق الداخلي وآلية اللائحة الداخلية على تحسين جودة القرارات الإدارية بالمؤسسات المالية في مصر.

وأشارت أبرز نتائج البحث إلى أن تطبيق آلية مجلس الإدارة إيجابيا يؤثر على تحسين جودة القرارات الإدارية ويرتبطان بعلاقة طردية قوية. كما أن تطبيق آلية التدقيق الداخلي تؤدى إلى تحسين جودة القرارات