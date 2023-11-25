بالفيديو.. الكوربيه تكشف مساهمة البورصة في الاقتصاد خلال 2023

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع صالح ناصر رئيس قطاع التحليل الفني بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ورئيس اللجنة التعليمية بالاتحاد الدولي للمحللين الفنيين ، ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، وتركيزه على نشاط عدم المضاربة للمستثمرين والاحتفاظ باموالهم فترة كبيرة حتى يضاعفوا مكاسبهم.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... 15.8 مليار جنيه إجمالي القيمة السوقية للشركات المطروحة في2023

شهدت البورصة المصرية خلال عام2023 قيد وتداول 8 شركات بالسوق الرئيسي، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية أكتوبر2023 بواقع 4 شركات بالسوق الرئيسي، ومثلها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغ إجمالي رأس المال المصدر للشركات 1.25مليار جنيه، وذلك مقابل شركة واحدة فقط خلال عام برأس مال مصدر115.4 مليون جنيه، وذلك خلال عام2022.

شملت قائمة الشركات المقيدة والمتداولة بالسوق الرئيسي "أيه كابيتال القابضة" برأس مال 270.8 مليون جنيه، وقيمة سوقية 467 مليون جنيه بنسبة تغيير 72%، طاقة عربية، برأس مال 676 مليون جنيه، وقيمة سوقية بنحو14.7 مليار جنيه، وبنسبة تغير2058%، و بورسعيد لتداول الحاويات برأس مال 164 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات برأس مال 200 مليون جنيه، مقابل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال العام الماضي2022، برأس مال 115 مليون جنيه، ورأس مال سوقي بنحو1.4 مليار جنيه، بنسبة تغير1135%.

كما ضمت الشركات المقيدة والمتداولة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، وقيمة سوقية 341.6 مليون جنيه بمعدل تغيير 510%، وديجتايز للاستثمار والتنمية برأسمال 12 مليون جنيه، ورأس مال سوقي 125 مليون جنيه بمعدل تغيير 941%، وفتنس برايم للأندية الصحية برأس مال 66.2 مليون جنيه، وقيمة سوقية 307 ملايين جنيه، 363% ، والمستودعات المصرية العامة برأس مال 25 مليون جنيه، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركات المطروحة عام2023 نحو15.8 مليار جنيه.

تعتبر إجمالي قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة مساهمة في الاقتصاد الوطني، ويسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تنمية سوق المال، بالتطوير المستمر، واستقطاب شركات جديدة للقيد والتداول في البورصة.

تتضمن الحلقة ايضا .... "أودن للاستثمارات المالية" تجرى هيكلة شاملة للعربية لحليج الاقطان لتعزز نجاح تجاربها السابقة

تقوم شركة أودن للاستثمارات المالية خلال الأيام القليلة القادمة بإجراءات شاملة ومتكاملة لإعادة هيكلة شركة العربية لحليج الاقطان.

قال هاشم السيد رئيس مجلس إدارة أودن للاستثمارات المالية أن عملية الهيكلة لشركة العربية لحليج الاقطان، تتضمن عملية دمج لعدد 3 شركات تابعة لشركة العربية.

أضاف" السيد" أن إعادة هيكلة الشركات، وزيادة رؤوس الأموال ساهم بصورة كبيرة في تحقيق طفرات كان لها تداعياتها الإيجابية على نتائج الأعمال، وإيرادات الشركة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023 .

أشار إلى أنه يتم العمل على أن تكون "أودن" بنك استثمار ومنظومة متكاملة، مع بداية العام القادم2024، حيث ستقوم شركة "أودن" بخلق أصول تديرها شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والتي تدير أصولا بنحو15 مليار جنيه، لعدد من الجهات والهيئات الحكومية الكبرى ، بمتوسط نسب عوائد50%.

كما أشار "السيد" إلى أن "أودن" نجحت في إعادة هيكلة لعدد3 شركات، حيث حولت هذه الشركات من الخسائر للأرباح، والنجاح في تطوير شركة أخرى وتحويلها من سوق خارج المقصورة إلى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا التخطيط لتحويل عدد من الشركات من سوق المشروعات الصغيرة إلى السوق الرئيسي.

تعد شركة "أودن" من الشركات التي تسطر صفحات مضيئة، ونماذج هيكلة ناجحة في سوق الأوراق المالية.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " توفيرا للدولار...الدولية للمحاصيل تسهم في تأسيس شركة انتاج تقاوي بطاطس

تنهى شركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال الأيام القليلة القادمة إجراءات تأسيس شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس .

قال أحمد منتصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد انهاء إجراءات تأسيس شركة انتاج تقاوي البطاطس، حيث يكون هدف تأسيس الشركة قومي، للتخفيف على الدولة من استيراد مئات الاطنان ، وتوفير ملايين الدولارات التي تخصص لهذا الغرض.

أضاف "منتصر" أن رأس المال المرخص لشركة التقاوي مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يبلغ نحو100 مليون جنيه، بقيمة أسمية جنيه للسهم، مشيرا إلى نسبة مساهمة شركة الدولية في شركة التقاوي تصل إلى 33.5%، وباقي النسبة موزعة بين عدد من الشركات والمستثمرين المحليين.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن عملية انتاج التقاوى ستخضع لإشراف دقيق، ودراسات تفصيلية من قبل خبراء أصحاب خبرة عالمية في هذا المجال، بما يضمن أن تكون التقاوي على درجة كبيرة من الجودة.

أوضح أن التقاوي المزمع انتاجها ستكون مناسبة لكافة الأراضي الزراعية، ومتوقع أن تحقق زيادة كبيرة في الانتاج لمحصول البطاطس....وكشفت القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل عن تحقيق الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاعا بأرباح الشركة بنسبة 1541%، على أساس سنوي. حيث سجلت صافي ربح بلغ 124.27 مليون جنيه.

كما يتضمن البرنامج ... "" "ESTA" تنظم ورشة عمل لأعضاء جمعية الاقتصاد السياسي حول "التحليل الفني واتخاذ القرار الاستثماري "

نظمت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين " "ESTA" مؤخرا ورشة عمل مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، بعنوان "التحليل الفني واتخاذ القرار الاستثماري بسوق الأوراق المالية"، وذلك في إطار سلسلة الدورات التعليمة والتدريبية التي تجريها "ESTA" مع مجتمع الاقتصاد والأعمال.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الورشة تهدف إلى تقديم كافة المعلومات الخاصة بالجانب الفني، وعلاقته باتخاذ القرار الاستثماري بسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المرتبطة بسوق الأسهم.

أضاف "يونس" أن الورشة بمثابة تمهيد لإبرام بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بما يعمل على خدمة أعضاء الجمعيتين سواء جمعية المحللين الفنيين أو الجمعية المصرية للاقتصاد.

كما تستكمل "ESTA" برامجها التدريبية التي تنظمها مع الجهات المختلفة، المرتبطة بالشأن الاقتصادي، ومنها جهاز المشروعات الصغيرة، والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء الجمعية.

كما تتضمن الحلقة توقعات السوق ..حيث تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات جديدة.

كما تتوفع "مسعود " أن يستهدف مؤشر البورصة مستوى 26500 نقطة خلال التعاملات، على أن تتخلله عمليات جني ارباح سريعة أثناء الجلسة، الواحدة.

تتوقع أن يكون مستوي 26000 نقطة مستوى مقاومة ، وحال الاستقرار اعلاه، ستواصل المؤسسات والمستثمرين عملياتهم الشرائية، مما ينعكس ايجابيا على مؤشرات السوق، والحفاظ مع أموال المستثمرين.

كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى 25300 نقطة منطقة دعم قوية، يتجه السوق من عندها نحو الصعود.