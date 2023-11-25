استغاثة من الباجور لوزير الكهرباء



أهالي قرية ميت البيضا مركز الباجور بالمنوفية ، يستغيثون بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس حاتم صالح وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية ، لتعديل مواعيد قطع التيار الكهربائي من الساعة 7 حتي الساعه 9مساء، لتصبح في أوقات الظهيرة أو العصر او الصباح أسوة بالقرى المجاورة ، أو تبديل الجداول بالتناوب بين القرى .

أكد المحاسب حسن العجمي ، من أبناء ميت البيضا ، أن التيار انقطع أمس نحو 3 ساعات وليس ساعتين، و الأهالي يطالبون الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس حاتم صالح وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية ، بتغير ميعاد فضل التيار وتخفيف الأحمال ،حفاظا علي الطلبة ودخول الامتحانات وتأخر الطلبة في الدروس.