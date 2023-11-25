السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

استغاثة من الباجور لوزير الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية


أهالي قرية ميت البيضا مركز الباجور  بالمنوفية ، يستغيثون بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس حاتم صالح وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية ، لتعديل مواعيد قطع التيار الكهربائي من الساعة 7 حتي الساعه 9مساء، لتصبح في أوقات الظهيرة أو العصر او الصباح أسوة بالقرى المجاورة ، أو تبديل الجداول بالتناوب بين القرى .

أكد المحاسب حسن العجمي ، من أبناء ميت البيضا ، أن التيار انقطع أمس نحو 3 ساعات وليس ساعتين، و الأهالي يطالبون الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس حاتم صالح وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية ، بتغير ميعاد فضل التيار وتخفيف الأحمال ،حفاظا علي الطلبة ودخول الامتحانات وتأخر الطلبة في الدروس.

الجريدة الورقية