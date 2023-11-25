السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من قطر تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

طائرة مساعدات قطرية
طائرة مساعدات قطرية

وصلت طائرة مساعدات من قطر، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة

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حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

 وصول 4 طائرات تحمل مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت 4 طائرات تحمل مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

الهدنة الإنسانية

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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الجريدة الورقية