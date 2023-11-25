عقب نفي الحكومة ظهور سلالات جديدة .. معلومات عن مرض الدرن وأعراضه

تداول رواد التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية العديد من الشائعات على مواقع السوشيال ميديا بين الأمهات وأولياء الأمور، بانتشار سلالات جديدة من الدرن، بهدف بث الرعب في نفوس المواطنين خاصة بالتزامن مع فصل الشتاء.

وفى ذالك السياق نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.

وذكر المركز الإعلامي فى بيان له اليوم السبت، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.

وشددت على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية أعراض الدرن ومضاعفاته بعد نفي الحكومة ظهور سلالات جديدة منه بمصر :

ما هو الدرن؟

وسرعان ما بدأ البحث عن مرض الدرن، المعروف بـ«السُل»، والدرن، أو السل (TB) هو مرض معدٍ يصيب الرئتين وفي الغالب يسببه أنواع البكتيريا، إذ ينتقل عن طريق الهواء عندما يسعل المصابون به أو يعطسون أو يبصقون، ونستعرض في السطور التالية أعراضه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وطالما لا تظهر على طفلك فهو في أمان.

الوقاية من الدرن وعلاجه

بحسب الصحة العالمية، فإن ربع سكان العالم قد أصيبوا ببكتيريا السل. وسوف تظهر الأعرض على نحو 5-10% من الأشخاص المصابين بعدوى بكتيريا السل.

أعراض الدرن

لا يشعر المصابون بعدوى السل، أو الدرن، بنفس الأعراض، لاختلاف اعمارهم، خاصة وإن الرضع والأطفال أكثر عرضة للخطر، وكانت المنظمة كشفت عن الأعراض، مشيرة إلى إنها تتوقف على الموضع الذي يصبح فيه السل نشطاً في الجسم

وتتمثل الأعراض الشائعة لمرض السل فيما يلي:

السعال المطول

سعال مع الدم في بعض الأوقات.

آلام الصدر

الضعف

التعب

فقدان الوزن

الحمى

التعرق ليلاً.

مضاعفات الدرن

السكري «ارتفاع نسبة سكر الدم»

ضعف الجهاز المناعي «على سبيل المثال، فيروس العوز المناعي البشري أو الإيدز»

المعاناة من سوء التغذية

تعاطي التبغ.

الوقاية من الدرن:

حتى تتمكن من الوقاية، اتبع الخطوات التالية للمساعدة في الوقاية من عدوى السل وانتشاره:

إذا ظهرت عليك أعراض مثل السعال المطول والحمى وفقدان الوزن غير المبرر، لأن العلاج المبكر

إذا كنت معرضاً لخطر متزايد، منإصابتك بعدوى فيروس من قبل أو مخالطتك لأشخاص مصابين بالسل في منزلك أو مكان عملك، لابد من الفحص.

إذا كنت مصاباً بالسل، طبق قواعد النظافة الجيدة عند السعال

تجنب مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة، وتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس.

كيفية علاج مرض الدرن؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعالج مرض الدرن «السل» بالمضادات الحيوية، والتي يجب تناولها يومياً لمدة 6-4 أشهر، ويوصى باستخدام التالي:

الإيزونيازيد

الريفامبين

البيرازيناميد

الإيثامبوتول

الستربتومايسين.

الجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا في مواجهة هذا المرض بشكل كبير، إذ تعد من اوائل الدول التي حققت نجاحا ملحوظا في مجال مكافحته منذ عام 1990.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شددت على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، إذ يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.