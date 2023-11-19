الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

علامات خطيرة للاصابة بمرض الدرن وتحذيرات عاجلة من الصحة

مرض الدرن
مرض الدرن

مرض الدرن.. حذرت وزارة الصحة والسكان من مرض الدرن الذي يعد من الأمراض المعدية الناتجة من الإصابة بالبكتيريا حيث تنتشر عن طريق الغدد الليمفاوية ومجرى الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

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الدرن مرض بكتيري

الدرن أو السل هو مرض بكتيري معدي تسببه بكتيريا تدعى "عصية الدرن"، تصيب رئة المريض أو أي أعضاء أخرى مثل الكلى،الأمعاء، العظام، الغدد الليمفاوية، أو الجهاز البولي ويصيب فئة الأطفال والشباب على الأخص من عمر 15 حتى 44 عامًا.

أعراض الدرن 

تتمثل أعراض مرض السل في شعور المريض بإرتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، زيادة العرق، الرعشة، السعال مصحوبًا بالدم، ضيق التنفس، آلام في الصدر، الشعور بالضعف والتعب التام.

كيفية العدوى

ينتقل المرض من شخص لآخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق استنشاق الشخص السليم الرذاذ المتطاير المحمل بالميكروب نتيجة العطس أو السعال، أو بصق الشخص المصاب به، وبطريقة أخري إذا بصق شخص حامل للمرض على الأرض فإنه ينتقل عن طريق الأتربة المتطايرة نتيجة تيارات الهواء وتنقله للشخص السليم.

طرق الوقاية 

التغذية الصحية السليمة

 تطعيم الأطفال حتى سن شهرين بلقاح بي سي جي

 تهوية الأماكن جيدًا

 عدم التعرض للرذاذ المتطاير أثناء سعال الآخرين وعطسهم

 الإقلاع عن التدخين والمخدرات

 تجنب استخدام أدوات الآخرين

 إبعاد الأطفال عن مرضى نقص المناعة والسل

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