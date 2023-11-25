بريطانيا: زيادة 5 أضعاف بأعداد الأوروبيين ممن تم رفض دخولهم البلاد عقب "بريكست"

كشفت بيانات الداخلية البريطانية، اليوم السبت، عن تزايد أعداد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم رفض دخولهم للمملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" خمسة أضعاف.



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 تم إبعاد ما يزيد قليلاً عن 2200 شخص قادمين من دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ11 ألف و600 شخص في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت أن عدد المواطنين الألمان الذين تم رفض دخولهم البلاد زاد من 80 شخصا في عام 2019 إلى 411 حتى سبتمبر 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة خمسة أضعاف، أما بالنسبة للمواطنين الفرنسيين، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إبعادهم على الحدود من 92 إلى 426 شخصا خلال الفترة الزمنية نفسها، الأمر الذي يكشف تداعيات نهاية حرية الحركة بعد مفاوضات "بريكست".

ولفتت "الجارديان" إلى أن رومانيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من المواطنين الذين تم رفض دخولهم إلى الموانئ والمطارات البريطانية، فيما شهدت بلغاريا ثاني أعلى زيادة في حالات الرفض منذ عام 2019.

وعلقت وزارة الداخلية البريطانية على ذلك بأن "كافة حالات الرفض تعامل باحترام، وأن الأولوية الأولى لقوات الحدود هي الحفاظ على حدود المملكة المتحدة آمنة.. ويجوز للضباط إيقاف أي فرد إذا لم يكونوا متأكدين أنهم مؤهلون لدخول البلاد، ويتم اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات التي يقدمها الراكب وليس جنسيته".

يشار إلى أن حرية مواطني دول الاتحاد الأوروبي في دخول المملكة المتحدة للعمل أو العيش أو الدراسة أو التقاعد قد قيدت في الأول من يناير 2021 إثر خروج بريطانيا من الاتحاد، إلا أنه كجزء من الاتفاق بينهما يُسمح بزيارات محدودة قصيرة المدى تصل إلى 90 يومًا.