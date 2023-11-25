السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي فيلدرز

البرلماني الهولندي
البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز

أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المُستقلة على أرض وطنه بعاصمتها (القدس الشرقية)، ودعوته لتهجير الفلسطينيين وحل مشكلتهم على حساب المملكة الأردنية الهاشمية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، هذه التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلا سافرًا في شؤونه ومصيره"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.

وطالبت الوزارة الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.

 

مواد متعلقة

موسوعة تاريخ السينما في مصر.. هيئة كتاب تصدر الجزء الخامس

توقيع الكشف الطبى على 1539 مواطن بالمنيا

وزير التربية والتعليم يتابع سير الدراسة في محافظة بورسعيد

باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة
الجريدة الورقية