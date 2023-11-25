مدير تعليمية نجع حمادي يشدد علي نشر الوعي البيئي والصحي لطلاب المدارس

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، زيارة تفقدية، صباح اليوم السبت، استهدفت مدرستي الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، وأبو بكر الصديق الإعدادية المشتركة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجولات الميدانية للمدارس التابعة للإدارة، للوقوف علي السلبيات والتوجيه بمعالجتها.

حيث تفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، والمعامل، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات المعلمين، وطالب بضرورة الالتزام بقرار المحافظ المختص بتنظيم أوقات العمل الرسمية.

وأكد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي ضرورة الحصر الفعلي لغياب الطلاب، مع التوجيه حصر الرواكد الخشبية واخطار المخزون السلعي بكميات الرواكد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً علي الاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية، و الأفنية.

وشدد المدير العام، علي نشر الوعي البيئي والصحي للطلاب، مشيرا إلى أن المدرسة تحتل مكانة هامة في مجال تنمية الوعي البيئي بحيث تعكس الحاجات الاجتماعية للبيئة، وتحاول إكساب الطلاب العادات السليمة والاتجاهات والقيم التي تحقق حماية البيئة والمحافظة عليها وصيانتها.

وعلي هامش الجولة التفقدية، عقد مدير عام الإدارة، اجتماعا مع إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بالمدرسة. رافق مدير عام الإدارة خلال جولته التفقدية اليومية، عنتر حسن عبد اللاه مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.