غدا.. روما تشهد مؤتمرا لحملة مواطن لدعم الانتخابات الرئاسية

تحت شعار "يوم الأسرة المصرية في حب مصر" تنظم حملة مواطن لدعم مصر في العاصمة الإيطالية روما مؤتمرا احتفاليا وذلك لحشد أبناء الجالية المصرية في روما للمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال إكرامي هاشم منسق حملة مواطن في روما أن جميع أعضاء الحملة يلذلون جهدا هائلا لإخراج هذا الحدث الاحتفالي الهام في صورة رائعة تليق باسم المصريين في روما من ناحية كما ويليق بأهمية الاستحقاق الدستوري الهام وهو الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب بالنسبة للمصريين بالخارج حيث من المقرر انعقادها في الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

وأكد هاشم على أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا عموما وفي العاصمة روما على وجه الخصوص يدركون أهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني الهام وذلك في إيصال رسالة واضحة للدولة الإيطالية: حكومة وشعبا بالتفاف أبناء مصر حول مؤسسات الدولة المصرية الوطنية وحول زعيم وقائد حكيم.

وتابع منسق حملة مواطن في روما، أن اجتماعنا يوم غد الأحد للتنسيق وحشد أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وجعله يوم عرس مصري في روما.