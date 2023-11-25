تفاصيل الاجتماع المقبل بمطرانية صنبو وديروط

يعقد نيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية صنبو وديروط، الإثنين المقبل، الاجتماع الروعى العام للأقباط الأرثوذكس بمناسبة فترة صوم الميلاد، ذلك بمقر المطرانية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتخلل الاجتماع إقامة العظة الروحية كما يشهد اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وفق الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية متنوعة.

يستعد الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية الفترة المقبلة لبدء صوم الميلاد المجيد الذي يبدأ غدا الأحد لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.