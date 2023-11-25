حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك ترحيبًا دوليًا واسعًا بالهدنة الإنسانية التي أُطْلِقَت في قطاع غزة ونجاح اليوم الأول بتبادل الأسرى والرهائن، وإحداث انفراجة في المشهد العام للقطاع، مضيفًا: “رأينا أمس في المؤتمر الصحفي للرئيس المصري ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، إجماعًا على أن الهدنة الإنسانية ينبغي أن تتحول إلى وقف إطلاق النار دائما”.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد “هريدي” خلال مداخلته بقناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن ارتياحه لبدء سريان الهدنة، ويتطلع أن يعقبها هدن أخرى، مما يدل على أن مصر والمجتمع الدولي، يعملون من أجل وقف إطلاق نار دائم، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الاتفاق لترتيبات انتقالية لقطاع غزة.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمس مع القادة الأجانب عن مسار حل الدولتين، الذي استنفذ أغراضه وأثبت فشله على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويجب التفكير في مسار آخر يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح.