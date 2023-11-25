دراسة زيادة أعداد الطلاب العراقيين والأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية

بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كيفية زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية في إطار مبادرة "ادرس في مصر" ومبادرة "Egyaid".

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من وزارة التعليم العالي العراقية برئاسة الدكتور حازم باقر طاهر رئيس إدارة البعثات والعلاقات الثقافية، والدكتور يحيى الخفاجي رئيس جامعة ذي قار العراقي، على هامش مشاركة وزير التعليم العالي كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" الذي عُقد بإسكتلندا.

وبحث الجانبان بالإضافة إلى مناقشة الآليات الجديدة للمنح الدراسية، وسُبل تبادل الخبرات بين الجانبين من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها العراقية ومشاركة التجارب الناجحة بما يعود بالنفع على الطرف الآخر.

تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأردنية

التقى الدكتور أيمن عاشور بوفد من وزارة التعليم العالي الأردنية برئاسة الدكتور مأمون الديبي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وبحث الجانبان آليات زيادة أعداد الطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية وتشجيعهم على استكمال دراستهم الجامعية بها، في إطار مبادرة "ادرس في مصر" ومبادرة "Egyaid"للترويج للسياحة التعليمية.

وناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات من خلال تنظيم زيارات متبادلة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأردنية، ومشاركة التجارب الناجحة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الآليات الجديدة للمنح.

حضر اللقاء من الجانب الأردني، الدكتور موسى حبيب نائب رئيس جامعة الحسين التكنولوجية، والدكتور سلام المهدين رئيس جامعة الشرق الأوسط، والدكتور زياد الأنبار نائب رئيس لجنة الاعتماد وضمان الجودة للتعليم العالي الأردني، ونور الجميلي مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي بالأردن.

وشهدت اللقاءات حضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومن الجانب البريطاني مارك هاورد رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، وشيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وتامير إسماعيل مستشار القسم التجاري لإفريقيا.

وعقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع البروفيسور ويندي ألكسندر ممثل الحكومة الإسكتلندية لشئون التعليم والشراكات الدولية، لمُناقشة وبحث سُبل التعاون بين الجامعات الإسكتلندية والجامعات التكنولوجية المصرية، من خلال تنظيم مُنتدى مُشترك لدعم آفاق التعاون والتكامل بين الجانبين، وتحقيق قصة نجاح في التعليم عبر الحدود في هذا النوع من التعليم.

واتفق الطرفان على أن يتم تنظيم ذلك بالتعاون بين المكتب الثقافي المصري بلندن والمجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا بدعم من الحكومة الإسكتلندية.